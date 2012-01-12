Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Невьянском районе рыбаки нашли труп мужчины, сгоревшего в автомобильных покрышках
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Невьянском районе рыбаки нашли труп мужчины, сгоревшего в автомобильных покрышках

12 января 2012, 14:12ПроисшествияВалерия Лошкарева
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?