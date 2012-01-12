В Невьянском районе рыбаки нашли труп мужчины, сгоревшего в автомобильных покрышках

8 января 2012 года около 15 часов дня в 500 метрах от дома №63 по улице Ленина в селе Кунара обнаружены сгоревшие (до степени обгорания и обугливания) останки человека – их нашли на двух сгоревших автомобильных покрышках возвращавшиеся с рыбалки люди.

Приметы найденного человека: мужчина до 30 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, на теле обгоревшие фрагменты одежды (кожаной куртки темного цвета, останки джемпера тонкой вязки серого цвета, куски джинсовых штанов синего цвета, носки хлопковые серого цвета, фрагмент зимнего кроссовка фирмы «Nike», также обнаружен замок от молнии с надписью «Твоё», и двухбородочный металлически ключ с надписью «Fiam Iseo».