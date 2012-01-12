В Нижнем Тагиле мужчина кулаками и табуреткой насмерть забил свою сожительницу

Оказалось, что убийцей женщины стал ее сожитель 36-ти лет, работающий администратором. Мужчина уже признался в содеянном. По его словам, он причинил многочисленные повреждения головы, шеи и грудной клетки женщины кулаками и табуретом. Убийца накинулся на сожительницу в результате ссоры, которая произошла на почве чрезмерного употребления алкоголя.