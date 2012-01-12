В Нижнем Тагиле мужчина кулаками и табуреткой насмерть забил свою сожительницу
12 января 2012, 15:55Происшествия
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Полиция по горячим следам раскрыла убийство 37-летней медсестры Оксаны С., тело которой было найдено в доме по улице Красноармейской 2 января.
Оказалось, что убийцей женщины стал ее сожитель 36-ти лет, работающий администратором. Мужчина уже признался в содеянном. По его словам, он причинил многочисленные повреждения головы, шеи и грудной клетки женщины кулаками и табуретом. Убийца накинулся на сожительницу в результате ссоры, которая произошла на почве чрезмерного употребления алкоголя.
Полиция предъявила мужчине обвинение по части первой статьи 105 Уголовного кодекса, а именно убийство. Сейчас следственный отдел по Ленинском району проводит сбор достаточной доказательной базы.
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