Верхотурье три недели терроризируют волки

Хищники уже три недели терроризируют близлежащие села и подобрались кгороду. Как сообщили «Уралинформбюро» в администрации муниципалитета,звери раздирают собак, местным жителям пока удается избежать опасности.

Волкистали наведываться в села в конце декабря 2011 года. Не добравшись досторожа, хищники отступили. В январе животных засекли в селеКрасногорское и на окраине Верхотурья. Волки выбираются в поселения впоисках легкой добычи.

В городе созданы две бригады по отловуживотных, которые дежурят в окрестностях сел. Как отмечают охотники,поймать хищников пока не удается: из-за малоснежной зимы сложнозамаскировать капканы.