Количество «новогодних» пожаров в городах Среднего Урала снизилось на 24%, а в селах – выросло на 60%

Заленский рассказал, что с 31 декабря по 10 января зарегистрировано 138 пожаров. Эта цифра на 2,8% ниже аналогичного прошлогоднего показателя. Умерли девять человек (двое – в бытовках, семеро – в жилом секторе), что на 43,8% меньше, чем в 2015 году. Ни одного ребенка в новогодние каникулы не погибло. Различные травмы получили 12 человек.

Всего было 202 вызова на ликвидацию пожаров. Чаще всего – в 110 случаях, это 79,7% - горел жилой сектор. Доля пожаров в жилых домах (от общего числа возгораний) составляет 68,2%, садах – 10%, банях – 11,8%, надворных постройках – 6,4%. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, в том числе – неосторожное курение (32,6%), нарушение правил устройства печного отопления (28,3%) или устройства и эксплуатации электрооборудования (18,1%). Два последних вида трагедий объясняются тем, что люди, греясь в холода, пользовались не совсем исправными электрообогревателями или печами.

Выросло количество трагедий, связанных с неосторожным обращением с огнем, что чаще случалось с пьяными людьми, нарушением правил использования печей. Кроме того, стало на 33% больше ЧП, связанных с нарушением правил устройства и эксплуатации транспорта. Из-за морозов много горели автомобили: есть несколько поджогов, но большая часть случаев – неправильное использование машины.