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Количество «новогодних» пожаров в городах Среднего Урала снизилось на 24%, а в селах – выросло на 60%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Количество «новогодних» пожаров в городах Среднего Урала снизилось на 24%, а в селах – выросло на 60%

12 января 2016, 12:45ПроисшествияMaurice
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