Столкнулись два Сергея: в Нижнем Тагиле Mercedes не уступил BMW (ФОТО)

«Мерседес» ехал по Восточному шоссе в сторону улицы Фестивальная. Совершая поворот налево, водитель автомобиля, Сергей, не предоставил преимущество едущему навстречу BMW, которым управлял водитель с таким же именем.

Произошла авария, в которой водитель «Мерседеса» ударился головой. Он получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Медики не посчитали его состояние опасным и, после оказания первой помощи, отпустили тагильчанина домой, назначив амбулаторное лечение.

Оба легковых автомобиля получили в ДТП серьёзные повреждения, которые потребуют ремонта.