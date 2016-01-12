Столкнулись два Сергея: в Нижнем Тагиле Mercedes не уступил BMW (ФОТО)
12 января 2016, 13:00ПроисшествияДенис Таратонов
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Неудачно закончился вчера поворот для водителя Mercedes A140. Совершая манёвр, он столкнулся с BMW X5.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Мерседес» ехал по Восточному шоссе в сторону улицы Фестивальная. Совершая поворот налево, водитель автомобиля, Сергей, не предоставил преимущество едущему навстречу BMW, которым управлял водитель с таким же именем.
Произошла авария, в которой водитель «Мерседеса» ударился головой. Он получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Медики не посчитали его состояние опасным и, после оказания первой помощи, отпустили тагильчанина домой, назначив амбулаторное лечение.
Оба легковых автомобиля получили в ДТП серьёзные повреждения, которые потребуют ремонта.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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