У хоккеиста родом из Нижнего Тагила в Москве угнали авто за 6 миллионов
Жена спортсмена на несколько минут оставила иномарку возле магазина на Ленинградском проспекте и, вернувшись, не обнаружила ее на месте.
Хоккеист московского клуба «Динамо» во время новогодних праздников остался без машины. Его Merсedes GL 350 за 6 млн рублей пропал со стоянки возле магазина на севере Москвы.
Воры приметили его буквально за несколько минут - пока супруга хоккеиста Светлана отлучилась за продуктами. Вернувшись на стоянку, она не увидела машину и вызвала полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают угонщиков, чтобы привлечь их к ответственности и вернуть иномарку владельцу.
Жена зашла в магазин всего на три минуты сокрушился Осипов в беседе с журналистами Lifenews.
26-летний Александр Осипов играет за ХК «Динамо» с сентября 2014 года. До этого он три года пробыл в составе казанского «Ак Барса», а начинал карьеру в клубе «Газовик». Осипов родом из Нижнего Тагила, начал карьеру в 2007 году, в возрасте 18 лет.
Напомним, что не так давно сгорел дом именитой российской спортсменки Олеси Красномовец.