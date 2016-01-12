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У хоккеиста родом из Нижнего Тагила в Москве угнали авто за 6 миллионов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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У хоккеиста родом из Нижнего Тагила в Москве угнали авто за 6 миллионов

12 января 2016, 09:30ПроисшествияMaurice
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