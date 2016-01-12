У хоккеиста родом из Нижнего Тагила в Москве угнали авто за 6 миллионов

Хоккеист московского клуба «Динамо» во время новогодних праздников остался без машины. Его Merсedes GL 350 за 6 млн рублей пропал со стоянки возле магазина на севере Москвы.

Воры приметили его буквально за несколько минут - пока супруга хоккеиста Светлана отлучилась за продуктами. Вернувшись на стоянку, она не увидела машину и вызвала полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают угонщиков, чтобы привлечь их к ответственности и вернуть иномарку владельцу.

Жена зашла в магазин всего на три минуты сокрушился Осипов в беседе с журналистами Lifenews.

26-летний Александр Осипов играет за ХК «Динамо» с сентября 2014 года. До этого он три года пробыл в составе казанского «Ак Барса», а начинал карьеру в клубе «Газовик». Осипов родом из Нижнего Тагила, начал карьеру в 2007 году, в возрасте 18 лет.