В Екатеринбурге 9-летний мальчик попал в реанимацию, катаясь с горы в необорудованном месте

Печально закончились новогодние каникулы для 9-летнего мальчика, который катался с горки на необорудованном для этого месте.

Во время новогодних каникул ребёнок катался на снегокате с горы на необорудованной площадке без ограждений. Во время спуска он столкнулся с деревом, перевернулся и сильно ударился головой. Он получил серьёзную черепно-мозговую травму и был госпитализирован в ДГКБ N 9.

Сейчас ребёнок находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, его состояние тяжёлое, – сказал заместитель главного врача по хирургии ДГКБ N 9 Игорь Огарков. – Врачи сразу при поступлении тяжёлого пациента провели операцию по репозиции вдавленного перелома черепа. Ребёнок получает всё необходимое лечение.

Как отметил врач, этот случай не единичный. За время каникул с травмами разной степени тяжести в детскую больницу обращалось по несколько детей в день.