За «семёрку» в тюрьму на семь лет. Двух студентов, хотевших покататься, обвиняют в угоне автомобиля в Нижнем Тагиле

Пресс-группа УВД Нижнего Тагила сообщает о том, что накануне в полицию обратился мужчина, который обнаружил, что его автомобиль, припаркованный им на улице Циолковского, – пропал.

Примечательно, что ВАЗ-21074 был днём ранее приобретён им в Невьянске. Потому сигнализации в автомобиле не было. Этим не преминули воспользоваться злоумышленники.

Однако благодаря системе «Безопасный город» удалось определить, куда поехали злоумышленники на угнанном транспортном средстве. Было установлено, что автомобиль проезжал по Южному въезду в Нижний Тагил. Они двигался в сторону Екатеринбурга.

ГИБДД незамедлительно получила ориентировку на разыскиваемый автомобиль. Не прошло и суток, как в Невьянске автомобиль был остановлен полицией. В салоне было два молодых парня. 19-летний водитель был задержан, а его пассажир смог сбежать от полицейских.

Но долго бегать ему не пришлось. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что вторым в салоне был друг водителя, его бывший одноклассник, ранее судимый за угон.

До совершения преступления оба молодых человека обучались в одном из колледжей Нижнего Тагила. Они уверяют полицейских, что не ставили перед собой цель угнать автомобиль, а просто хотели покататься.

Так или иначе, докатились студенты до того, что по факту их преступления возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 2 УК РФ (угон транспортного средства, совершенный группой лиц). Потому два друга рискуют оказаться за решёткой на срок до 7 лет.

Сейчас оба ожидают суда под подпиской о невыезде.