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За «семёрку» в тюрьму на семь лет. Двух студентов, хотевших покататься, обвиняют в угоне автомобиля в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За «семёрку» в тюрьму на семь лет. Двух студентов, хотевших покататься, обвиняют в угоне автомобиля в Нижнем Тагиле

12 января 2016, 14:45ПроисшествияПавел Щербина
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