418 нетрезвых водителей задержаны в Свердловской области за новогодние праздники
За первую неделю 2019 года в Свердловской области были задержаны 418 водителей, севших за руль в нетрезвом виде.
43 свердловчанина сели за руль пьяными повторно, им грозит уголовная ответственность. 67 человек отказались проходить медосвидетельствование на выявление алкоголя в крови. 245 человек находились за рулем без водительских прав, из них 54 – ранее были лишены прав.
В праздничные дни госавтоинспекторы пресекли 11 тысяч нарушений. Более двух тысяч нарушений совершили пешеходы. За указанный период было выявлено 452 случая, когда дети перевозились в автомобиле без удерживающих устройств.
За первую неделю 2019 года на свердловских дорогах произошло 54 ДТП, в результате которых погибли 13 человек, двое из них дети, пострадали – 96, в том числе 14 детей.
Среди частых причин ДТП сотрудники ГИБДД называют неправильный выбор скорости движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения и несоблюдение дистанции, выезд на полосу встречного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости