418 нетрезвых водителей задержаны в Свердловской области за новогодние праздники

43 свердловчанина сели за руль пьяными повторно, им грозит уголовная ответственность. 67 человек отказались проходить медосвидетельствование на выявление алкоголя в крови. 245 человек находились за рулем без водительских прав, из них 54 – ранее были лишены прав.

В праздничные дни госавтоинспекторы пресекли 11 тысяч нарушений. Более двух тысяч нарушений совершили пешеходы. За указанный период было выявлено 452 случая, когда дети перевозились в автомобиле без удерживающих устройств.

За первую неделю 2019 года на свердловских дорогах произошло 54 ДТП, в результате которых погибли 13 человек, двое из них дети, пострадали – 96, в том числе 14 детей.