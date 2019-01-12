Два брата из Туринска пойдут под суд за ограбление и убийство таксиста

В марте 2018 года двое братьев поехали на такси из Туринска до деревни Кальтюкова. Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили убить водителя такси, чтобы завладеть его деньгами и машиной.

Один из злоумышленников сделал вид, что ему стало плохо, второй – попросил таксиста остановиться, после чего нанес водителю несколько ударов руками и ножом. От полученных ранений водитель скончался на месте. Тело обвиняемые оставили на обочине дороги.

Братья проехали на автомобиле убитого около одного километра. Врезавшись в сугроб, они бросили машину и дошли до пункта назначения пешком.