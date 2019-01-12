Два брата из Туринска пойдут под суд за ограбление и убийство таксиста
Братья из Туринска предстанут перед судом по обвинению в убийстве таксиста, угоне автомобиля и ряде других преступлений.
В марте 2018 года двое братьев поехали на такси из Туринска до деревни Кальтюкова. Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили убить водителя такси, чтобы завладеть его деньгами и машиной.
Один из злоумышленников сделал вид, что ему стало плохо, второй – попросил таксиста остановиться, после чего нанес водителю несколько ударов руками и ножом. От полученных ранений водитель скончался на месте. Тело обвиняемые оставили на обочине дороги.
Братья проехали на автомобиле убитого около одного километра. Врезавшись в сугроб, они бросили машину и дошли до пункта назначения пешком.
Уголовные дела на обвиняемых были направлены в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
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