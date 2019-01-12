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Два брата из Туринска пойдут под суд за ограбление и убийство таксиста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два брата из Туринска пойдут под суд за ограбление и убийство таксиста

Сегодня, 12:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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