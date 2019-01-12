Потолок обвалился в доме на улице Чайковского в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:23ПроисшествияФото: pxhere.com
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12 января в 4.30 в двухэтажном доме на улице Чайковского, 102 в Нижнем Тагиле обрушился потолок в подъезде.
Сюжеты: Нижний Тагил
Жильцы дома проснулись от грохота. Выйдя в подъезд, они увидели, что обрушилась часть потолка. Обломки перекрыли проход. Вместе с этим, часть дома осталась без электроэнергии, поскольку произошел обрыв проводки.
Видео
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Видео: группа «Инцидент Нижний Тагил»/vk.com/inc_nt
По словам жильцов, в результате обрушения никто не пострадал, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
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