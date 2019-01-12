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Потолок обвалился в доме на улице Чайковского в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Grungy architecture wood house floor window 681263 pxhere.com

Потолок обвалился в доме на улице Чайковского в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:23ПроисшествияФото: pxhere.com
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