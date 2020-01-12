Впала в кому: в ДТП под Нижним Тагилом пострадала женщина

30-летняя водитель Kia Optima ехала из поселка Свободный. На одном из участков дороги она решила совершить обгон грузового автомобиля, но предварительно не убедилась, что маневр будет безопасным. Во время обгона женщина увидела, что по встречной полосе движется автомобиль и закончить маневр она не успеет.