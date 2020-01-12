Впала в кому: в ДТП под Нижним Тагилом пострадала женщина
Сегодня, 09:59ПроисшествияФото: АН «Между строк»
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Вчера, 11 января, на дороге, ведущей от трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда в поселок Свободный, произошло ДТП, в результате которого женщина-водитель получила травмы различной степени тяжести и впала в кому, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Она была госпитализирована в больницу Верхней Салды.
30-летняя водитель Kia Optima ехала из поселка Свободный. На одном из участков дороги она решила совершить обгон грузового автомобиля, но предварительно не убедилась, что маневр будет безопасным. Во время обгона женщина увидела, что по встречной полосе движется автомобиль и закончить маневр она не успеет.
Водитель начала тормозить, пытаясь вернуться на свою полосу, зацепила обочину и автомобиль отбросило на встречную полосу. Там она столкнулась с Volvo под управлением 38-летнего мужчины.
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