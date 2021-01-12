Дым видно из других районов: в Нижнем Тагиле на Смычке горит частный дом

По предварительным данным, возгорание произошло в частном жилом доме. О пострадавших на данный момент не сообщается, пишет группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».
На видео от очевидцев можно заметить, что также горит крыша здания. Над домом поднимаются языки пламени и темный дым, о котором сообщают очевидцы из других районов Нижнего Тагила. К месту возгорания подъехали пожарные, в тушении здания задействовано несколько единиц техники.
Напомним, 12 января ночью в Екатеринбурге произошел пожар в многоквартирном доме. В нем погибли восемь человек, еще 90 были эвакуированы.