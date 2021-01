Дым видно из других районов: в Нижнем Тагиле на Смычке горит частный дом

В Нижнем Тагиле в районе Тагилстроя произошел пожар в доме на улице Керамиков. Прямо сейчас тагильские спасатели борются с огнем.

По предварительным данным, возгорание произошло в частном жилом доме. О пострадавших на данный момент не сообщается, пишет группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». На видео от очевидцев можно заметить, что также горит крыша здания. Над домом поднимаются языки пламени и темный дым, о котором сообщают очевидцы из других районов Нижнего Тагила. К месту возгорания подъехали пожарные, в тушении здания задействовано несколько единиц техники. Video: группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте" Напомним, 12 января ночью в Екатеринбурге произошел пожар в многоквартирном доме. В нем погибли восемь человек, еще 90 были эвакуированы. В Екатеринбурге ночью при пожаре погибли восемь человек

