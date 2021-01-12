Дым видно из других районов: в Нижнем Тагиле на Смычке горит частный дом

Дым видно из других районов: в Нижнем Тагиле на Смычке горит частный дом

Сегодня, 15:49ПроисшествияPhoto: группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте"
В Нижнем Тагиле в районе Тагилстроя произошел пожар в доме на улице Керамиков. Прямо сейчас тагильские спасатели борются с огнем.

По предварительным данным, возгорание произошло в частном жилом доме. О пострадавших на данный момент не сообщается, пишет группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

На видео от очевидцев можно заметить, что также горит крыша здания. Над домом поднимаются языки пламени и темный дым, о котором сообщают очевидцы из других районов Нижнего Тагила. К месту возгорания подъехали пожарные, в тушении здания задействовано несколько единиц техники.

Video:группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Напомним, 12 января ночью в Екатеринбурге произошел пожар в многоквартирном доме. В нем погибли восемь человек, еще 90 были эвакуированы.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
пожаржилой домсмычкаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы