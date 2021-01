В Нижнем Тагиле в районе поселка Кирпичный начался пожар в автосервисе. К месту происшествия подъехали пожарные.

По предварительной информации, пожар произошел в гаражах, в автосервисе на улице Переулок Полюсный, пишет группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». На видео от свидетелей можно заметить, что в небо поднимается столб темного дыма и горит верхняя часть постройки. На месте возгорания на данный момент работают пожарные. Video: группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте" Напомним, прямо сейчас в Нижнем Тагиле в районе Тагилстроя спасатели борются с огнем в доме на улице Керамиков. Дым видно из других районов: в Нижнем Тагиле на Смычке горит частный дом

