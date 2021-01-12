На Урале пиарщик схимонаха Сергия признан виновным в экстремизме за репост ролика

На Урале пиарщик схимонаха Сергия признан виновным в экстремизме за репост ролика

Сегодня, 17:19ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Сегодня Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал «пресс-секретаря» отца Сергия виновным в экстремизме. Всеволоду Могучеву было назначено еще 15 суток административного ареста, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Могучева, административное дело в отношении него возбудили из-за репоста ролика, в котором были обнаружены признаки экстремизма, пишет Е1. По мнению адвоката пиарщика, у прокуратуры не было оснований для проведения проверки. Он отметил, что проверка была с 24 по 27 ноября 2020 года, а экспертиза ролика состоялась летом.

Они взяли старую экспертизу и вложили в новое дело. А удостовериться в том, что этот репост делал Всеволод, — этого нет,рассказал адвокат.

Предполагается, что в деле задействован тот же ролик, за который осудили отца Сергия.

Напомним, 31 декабря суд Ленинского района продлил наказание Всеволоду Могучеву и назначил 15 суток административного ареста. Тогда адвокат Могучева направил апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, но приговор оставили без изменений.

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