На Урале пиарщик схимонаха Сергия признан виновным в экстремизме за репост ролика

По словам Могучева, административное дело в отношении него возбудили из-за репоста ролика, в котором были обнаружены признаки экстремизма, пишет Е1. По мнению адвоката пиарщика, у прокуратуры не было оснований для проведения проверки. Он отметил, что проверка была с 24 по 27 ноября 2020 года, а экспертиза ролика состоялась летом.