На Урале пиарщик схимонаха Сергия признан виновным в экстремизме за репост ролика

Сегодня Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал «пресс-секретаря» отца Сергия виновным в экстремизме. Всеволоду Могучеву было назначено еще 15 суток административного ареста, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Могучева, административное дело в отношении него возбудили из-за репоста ролика, в котором были обнаружены признаки экстремизма, пишет Е1. По мнению адвоката пиарщика, у прокуратуры не было оснований для проведения проверки. Он отметил, что проверка была с 24 по 27 ноября 2020 года, а экспертиза ролика состоялась летом. Они взяли старую экспертизу и вложили в новое дело. А удостовериться в том, что этот репост делал Всеволод, — этого нет,рассказал адвокат. Предполагается, что в деле задействован тот же ролик, за который осудили отца Сергия. Напомним, 31 декабря суд Ленинского района продлил наказание Всеволоду Могучеву и назначил 15 суток административного ареста. Тогда адвокат Могучева направил апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, но приговор оставили без изменений. В Екатеринбурге пиарщик схимонаха Сергия оставлен под арестом и обвинен в экстремизме

