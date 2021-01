В Среднеуральске произошел пожар в ангаре на территории промышленной площадки. По предварительным данным горят смазочные материалы.

Сообщение о происшествии поступило в 16.04. Общая площадь пожара составляет 600 квадратных метров. На данный момент предпринимаются меры, чтобы огонь не перекинулся на соседнее строение. Из ангара самостоятельно эвакуировались пять человек. На месте работают 50 человек личного состава, три звена газодымозащитной службы и 15 единиц спецтехники. Кроме того, на месте создано два боевых участка и развернут оперативный штаб, который координирует действия спасателей.

