Предположительно метеорит: на видео попала яркая вспышка в небе над Камчаткой

12 января в небе над Камчаткой пролетел космический объект, который, предположительно, является метеоритом.

Однако космический объект не долетел до земли, поскольку разрушился, рассказал изданию ТАСС директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров. На видео можно заметить, что космический объект летит в сторону земли и освещает небо вспышкой, когда взрывается. Определить точное место случившегося на данный момент невозможно. Свидетелями явления стали жители Петропавловска-Камчатского. Нам показали видео, на котором, скорее всего, зафиксировано разрушение метеорита,отметил Чебров. Предполагается, что разрушение произошло в районе западного побережья Охотского моря. Там нет населенных пунктов. Video: ТАСС Предварительная оценка гласит, что диаметр объекта был менее десяти метров. Энергия его взрыва находилась в рамках одного-пяти килотонн тринитротолуола. Житель Свердловской области заснял звездный дождь Леониды Напомним, в конце ноября фотограф из Ирбита сумел детально заснять метеоры с зеленым следом.

