Пьяный екатеринбуржец закрылся в квартире, угрожал самоубийством и устроил пожар

Чтобы избежать тяжких последствий, силовики вызвали специалиста из службы вскрытия замков. По его приезду с согласия собственницы было решено проникнуть в квартиру. Пока специалист вскрывал замок, из проема дверей пошел черный дым. Позднее стало известно, что мужчина поджог диван. На место был вызван пожарный расчет.