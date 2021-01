Пьяный екатеринбуржец закрылся в квартире, угрожал самоубийством и устроил пожар

В Екатеринбурге нетрезвый 29-летний мужчина закрылся в квартире, начал угрожать, что покончит жизнь самоубийством, а в результате устроил пожар.

Инцидент произошел 10 января. На пульт диспетчера поступил запрос от бригады скорой помощи о срочном везде группы для задержания. Медицинские работники попросили оказать помощь в работе с пациентом. На место выехали две группы задержания. К сотрудникам Росгвардии обратилась женщина 1957 года рождения. Она рассказала, что ее сын закрылся в квартире и грозится покончить с собой. Чтобы избежать тяжких последствий, силовики вызвали специалиста из службы вскрытия замков. По его приезду с согласия собственницы было решено проникнуть в квартиру. Пока специалист вскрывал замок, из проема дверей пошел черный дым. Позднее стало известно, что мужчина поджог диван. На место был вызван пожарный расчет. Сотрудники Росгвардии проникли в задымленную квартиру и вытащили молодого человека на лестничную клетку. Он был передан сотрудникам скорой помощи, которые диагностировали у пострадавшего отравление угарным газом. Из соседних квартир были эвакуированы 24 человека, из них четверо детей. Также из жилища была вынесена на руках пожилая пара, которая не могла самостоятельно передвигаться. Напомним, ночью 12 января в Екатеринбурге произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли восемь человек. Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело. В Екатеринбурге ночью при пожаре погибли восемь человек

