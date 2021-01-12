В Екатеринбурга местный житель попал в тюрьму за ограбление геев

По словам владельца свердловского одежного бренда Андрея Аллегрова, который проходил потерпевшим по делу, суд также назначил пострадавшим компенсацию. Кроме того, у преступника уже был условный срок за хулиганство. Судья отменил его и добавил к новому наказанию.