В Екатеринбурга местный житель попал в тюрьму за ограбление геев

В Екатеринбурга местный житель попал в тюрьму за ограбление геев

Сегодня, 21:46ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд отправил за решетку Павла Зуева, ограбившего двух геев в центре города.

Суд Октябрьского района Екатеринбурга признал Павла Зуева виновным по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, пишет Znak.

По словам владельца свердловского одежного бренда Андрея Аллегрова, который проходил потерпевшим по делу, суд также назначил пострадавшим компенсацию. Кроме того, у преступника уже был условный срок за хулиганство. Судья отменил его и добавил к новому наказанию.

Напомним, инцидент произошел в Екатеринбурге 19 сентября. Рано утром в центре города неизвестные избили геев. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
судизбиениеприговорЛГБТграбительгеиЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы