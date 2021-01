В Екатеринбурга местный житель попал в тюрьму за ограбление геев

В Екатеринбурге суд отправил за решетку Павла Зуева, ограбившего двух геев в центре города.

Суд Октябрьского района Екатеринбурга признал Павла Зуева виновным по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, пишет Znak. По словам владельца свердловского одежного бренда Андрея Аллегрова, который проходил потерпевшим по делу, суд также назначил пострадавшим компенсацию. Кроме того, у преступника уже был условный срок за хулиганство. Судья отменил его и добавил к новому наказанию. Напомним, инцидент произошел в Екатеринбурге 19 сентября. Рано утром в центре города неизвестные избили геев. Пострадавшие написали заявление в полицию. В центре Екатеринбурга неизвестные избили геев

