В Екатеринбурге ночью при пожаре погибли восемь человек

Первое сообщение о пяти пострадавших и трех погибших поступило в дежурную часть отдел полиции № 2 УМВД по Екатеринбургу из пожарной части № 1 Кировского района в 03.40. Далее около 5.00 от бригада скорой помощи сообщила, что 17-летнего подростка с отравлением угарным газом и ожогами первой и второй степени доставляют в больницу № 9. Кроме того, во время поездки в больницу скончалась девочка 2013 года рождения. Еще установлены личности двух погибших женщин.