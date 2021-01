В Екатеринбурге ночью при пожаре погибли восемь человек

Ночью 12 января в Екатеринбурге в многоквартирном доме произошел пожар при котором погибли восемь человек, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Из дома на улице Рассветная, 7 были эвакуированы 90 человек. Пожар тушили девять единиц спецтехники и 30 человек личного состава. По имеющейся предварительной информации, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребёнок. Следственный комитет по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст. 109 УК РФ). На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела умерших направлены для проведения судебной медицинской экспертизы в целях выяснения давности и точной причины смерти,сообщил TagilCity.ru старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Совместно с полицией и МЧС ведомства выясняют очаг и причину возгорания. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного комитета по Свердловской области. Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже рядом с диваном. Предварительно установлено, что в квартире использовались горелки, кроме того обнаружено много окурков. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. Прокурор Кировского района Александр Гоголевский и заместитель прокурора района Андрей Боднарук присутствуют при устранении последствий пожара и проведении неотложных следственных действий,сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Эвакуированные люди размещены в здании соседней гимназии. Предполагаемой причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём. Первое сообщение о пяти пострадавших и трех погибших поступило в дежурную часть отдел полиции № 2 УМВД по Екатеринбургу из пожарной части № 1 Кировского района в 03.40. Далее около 5.00 от бригада скорой помощи сообщила, что 17-летнего подростка с отравлением угарным газом и ожогами первой и второй степени доставляют в больницу № 9. Кроме того, во время поездки в больницу скончалась девочка 2013 года рождения. Еще установлены личности двух погибших женщин. Личности других погибших и пострадавших оперуполномоченными и участковыми сейчас устанавливаются, отрабатываются различные версии случившегося, в том числе, неосторожное обращение с огнём, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования и другие, сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

