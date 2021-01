В Екатеринбурге пиарщик схимонаха Сергия оставлен под арестом и обвинен в экстремизме

Свердловский областной суд принял решение оставить без изменений постановление об административном аресте Всеволода Могучева, сообщает пресс-служба ведомства.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу, которую подал адвокат Могучева на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга. Изучив материалы дела, областной суд оставил решение первой инстанции о наказание в виде 15 суток административного ареста без изменений. Также в Екатеринбурге Октябрьский районный суд начал рассмотрение административного дела в отношении Всеволода Могучева, сообщает Ура.ру. На данный момент судья рассматривает требование МВД о том, чтобы арестовать помощника отца Сергия по делу об экстремизме. Сегодня с утра позвонили из Октябрьского суда и сообщили, что на 11 часов назначено рассмотрение административного дела по статье 20.3.1 «Экстремизм»,рассказал адвокат Могучева. После к Всеволоду Могучеву приехали сотрудники екатеринбургского УМВД. Отмечается, что в областном ГУ МВД претензии к пиарщику комментировать не стали. Напомним, 31 декабря суд Ленинского района продлил наказание Всеволоду Могучеву и назначил 15 суток административного ареста. «Пресс-секретарь» отца Сергия обвинялся по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

