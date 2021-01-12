В Екатеринбурге при пожаре погибли умолявшая о помощи в Twitter женщина и ее дочь

В Екатеринбурге при пожаре погибли умолявшая о помощи в Twitter женщина и ее дочь

Сегодня, 09:09ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге во время пожара погибла женщина с 7-летней дочерью, которая умоляла спасти их в Twitter.

Ночью 12 января в Екатеринбурге на улице Рассветная, 7 произошел пожар на втором этаже девятиэтажного дома.

Одна из жительниц последнего этажа умоляла о помощи, публикуя посты в соцсети Twitter. Несколько сообщений она опубликовала после 3.00.

Помогите, горим! Вызовите пожарных! Верхний этаж, не можем спуститься из-за дыма. Я с ребенком взаперти. Горит квартира снизу, задыхаемся,писала женщина.

Женщина и ее дочь во время пожара погибли, сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. Информацию в 05.25 передала бригада скорой помощи, 7-летняя девочка умерла при доставлении в больницу.

К сожалению, погибла и её 38-летняя мама,рассказал TagilCity.ru Горелых.

Кроме того, сотрудники полиции установили личность ещё одной погибшей женщины 44 лет. Личности остальных погибших и пострадавших сейчас устанавливаются, отрабатываются различные версии случившегося.

Напомним, Следственный комитет установил, что очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже рядом с диваном. Предварительно, в квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков.

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