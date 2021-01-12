В Нижнем Тагиле отец и сын затопили печь и лишились гаража с двумя машинами

Сообщение о пожаре в гаражном кооперативе «Кирпичный» на улице Полюсная поступило в 14.16, сообщает Отдел надзорной деятельности.
С 10.00 собственник гаража и его сын находились в гараже. Они топили печь. Около 13.00 загорелось перекрытие в районе печной трубы. Мужчины пытались потушить возгорание огнетушителем, а затем снегом. Однако огонь быстро распространялся, так как древесина была сухой.
Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате сгорели два автомобиля — Hyundai Sonata и «ВАЗ-2107». Один из них принадлежал владельцу гаража, а второй — его знакомому. Также повреждены кровля и имущество внутри гаража.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при устройстве печи и дымохода. По факту происшествия проводится проверка.
Напомним, происшествие засняли на видео пользователи социальных сетей. Однако горевший гараж был принят за автосервис.