В Нижнем Тагиле отец и сын затопили печь и лишились гаража с двумя машинами

В Нижнем Тагиле отец и сын решили затопить печь в гараже. Через некоторое время загорелось перекрытие в районе печной трубы. В результате сгорел гараж и два автомобиля.

Сообщение о пожаре в гаражном кооперативе «Кирпичный» на улице Полюсная поступило в 14.16, сообщает Отдел надзорной деятельности. С 10.00 собственник гаража и его сын находились в гараже. Они топили печь. Около 13.00 загорелось перекрытие в районе печной трубы. Мужчины пытались потушить возгорание огнетушителем, а затем снегом. Однако огонь быстро распространялся, так как древесина была сухой. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате сгорели два автомобиля — Hyundai Sonata и «ВАЗ-2107». Один из них принадлежал владельцу гаража, а второй — его знакомому. Также повреждены кровля и имущество внутри гаража. Пожар в гаражном боксе Photo: Отдел надзорной деятельности По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при устройстве печи и дымохода. По факту происшествия проводится проверка. Напомним, происшествие засняли на видео пользователи социальных сетей. Однако горевший гараж был принят за автосервис. Еще один пожар: в Нижнем Тагиле в поселке Кирпичный горит автосервис

