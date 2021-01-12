В Нижнем Тагиле отец и сын затопили печь и лишились гаража с двумя машинами

С 10.00 собственник гаража и его сын находились в гараже. Они топили печь. Около 13.00 загорелось перекрытие в районе печной трубы. Мужчины пытались потушить возгорание огнетушителем, а затем снегом. Однако огонь быстро распространялся, так как древесина была сухой.