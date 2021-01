В Нижнем Тагиле Следственный комитет проверит факт производственных травм в ИК-13

В Нижнем Тагиле Следственный комитет организовал проверку по случаю, когда во время работ по деревообработке двое заключенных воспользовались неисправным подъемником. Трос оборвался и преступники оказались в больнице, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Инцидент произошел в ИК-13 Нижнего Тагила. Два преступника 1987 и 1981 года рождения проводили работы в цехе обработки дерева. Предварительно установлено, что мужчины самовольно воспользовались подъемником, который был закрыт на ремонт. В результате трос оборвался, а заключенные были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Следственный отдел Тагилстроевского района организовал проверку по факту происшествия. Напомним, в ноябре заключенные Исправительной колонии № 13 в Нижнем Тагиле пожаловались на массовое заражение коронавирусной инфекцией. Осужденные уральской колонии пожаловались на массовое заболевание COVID-19

