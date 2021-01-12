В Нижнем Тагиле Следственный комитет проверит факт производственных травм в ИК-13

Инцидент произошел в ИК-13 Нижнего Тагила. Два преступника 1987 и 1981 года рождения проводили работы в цехе обработки дерева. Предварительно установлено, что мужчины самовольно воспользовались подъемником, который был закрыт на ремонт. В результате трос оборвался, а заключенные были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.