Владислав Пинаев поручил устранить нештатную ситуацию с остановкой трамваев

Владислав Пинаев поручил устранить нештатную ситуацию с остановкой трамваев

Сегодня, 17:47ПроисшествияPhoto: Юлия Суворова
12 января глава Нижнего Тагила Владислава Пинаев дал поручение устранить ситуацию с остановкой трамвайного движения до 18.00, сообщает пресс-служба администрации города.

На место происшествия выехал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, который координирует действия служб и следит за возобновлением движения на 3, 12 и 15 маршрутах.

Из-за изношенности сети и низкой температуры воздуха, были повреждены кабели в районе подстанции на проспекте Мира,отметил директор МУП «Тагильский травмвай» Игорь Темнов.

На данный момент без напряжения остается территория возле подстанции на проспекте Мира. Там проходит маршрут № 3. В течение двух часов рабочие произведут замену сгоревших кабелей и движение трамваев будет возобновлено.

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле из-за аварии на контактных сетях десятки трамваев не смогли продолжить движение и стояли более трех часов в разных районах города.

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