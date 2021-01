Владислав Пинаев поручил устранить нештатную ситуацию с остановкой трамваев

12 января глава Нижнего Тагила Владислава Пинаев дал поручение устранить ситуацию с остановкой трамвайного движения до 18.00, сообщает пресс-служба администрации города.

На место происшествия выехал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, который координирует действия служб и следит за возобновлением движения на 3, 12 и 15 маршрутах. Из-за изношенности сети и низкой температуры воздуха, были повреждены кабели в районе подстанции на проспекте Мира,отметил директор МУП «Тагильский травмвай» Игорь Темнов. На данный момент без напряжения остается территория возле подстанции на проспекте Мира. Там проходит маршрут № 3. В течение двух часов рабочие произведут замену сгоревших кабелей и движение трамваев будет возобновлено. Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле из-за аварии на контактных сетях десятки трамваев не смогли продолжить движение и стояли более трех часов в разных районах города. Названа причина остановки десятков трамваев в Нижнем Тагиле

