«Затопила баню и ушла»: в Нижнем Тагиле сгорела баня и часть дома

«Затопила баню и ушла»: в Нижнем Тагиле сгорела баня и часть дома

Сегодня, 20:28ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на улице Керамиков в частном секторе произошло возгорание в бане. В результате строение сгорело, а также повреждена часть частного дома.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 14.10, сообщает Отдел надзорной деятельности.

По предварительной информации, пока хозяева отсутствовали дома, их родственница затопила печь и ушла, оставив ее без присмотра.

Когда владельцы вернулись домой, то баня уже была полностью охвачена огнем, а также начала гореть кровля жилого дома.

Общая площадь пожара составила 112 квадратных метров. Баня сгорела полностью, а часть дома повреждена. На данный момент обстоятельство происшествия устанавливаются.

Напомним, пожар засняли очевидцы на камеры сотовых телефонов. Они разместили ролики в социальных сетях.

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