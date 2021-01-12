«Затопила баню и ушла»: в Нижнем Тагиле сгорела баня и часть дома

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 14.10, сообщает Отдел надзорной деятельности.
По предварительной информации, пока хозяева отсутствовали дома, их родственница затопила печь и ушла, оставив ее без присмотра.
Когда владельцы вернулись домой, то баня уже была полностью охвачена огнем, а также начала гореть кровля жилого дома.
Общая площадь пожара составила 112 квадратных метров. Баня сгорела полностью, а часть дома повреждена. На данный момент обстоятельство происшествия устанавливаются.
Напомним, пожар засняли очевидцы на камеры сотовых телефонов. Они разместили ролики в социальных сетях.