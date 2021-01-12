Житель Свердловской области стал фигурантом уголовного дела за спаивание детей

По версии следствия, в период с сентября по ноябрь мужчина регулярно приводил к себе в общежитие двух детей: 9-летнего мальчика и 12-летнюю девочку. Вместе с ними свердловчанин распивал спиртные напитки и нюхал лак, сообщает vSalde.