Житель Свердловской области стал фигурантом уголовного дела за спаивание детей

В Верхней Салде возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителям, которого подозревают в спаивании несовершеннолетних.

По версии следствия, в период с сентября по ноябрь мужчина регулярно приводил к себе в общежитие двух детей: 9-летнего мальчика и 12-летнюю девочку. Вместе с ними свердловчанин распивал спиртные напитки и нюхал лак, сообщает vSalde. Отмечается, что ранее дети уже состояли на учете в полиции. В отношении жителя Верхней Салды было возбуждено уголовное дело по статье 151 УК Российской Федерации (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Напомним, в июле 2020 года стало известно о 33-летней жительнице села Николо-Павловское, которая регулярно распивала спиртное вместе с несовершеннолетним сыном. Жительница села под Нижним Тагилом распивала водку вместе с несовершеннолетним сыном

