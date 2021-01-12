Житель Свердловской области стал фигурантом уголовного дела за спаивание детей

Житель Свердловской области стал фигурантом уголовного дела за спаивание детей

Сегодня, 18:28ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Верхней Салде возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителям, которого подозревают в спаивании несовершеннолетних.

По версии следствия, в период с сентября по ноябрь мужчина регулярно приводил к себе в общежитие двух детей: 9-летнего мальчика и 12-летнюю девочку. Вместе с ними свердловчанин распивал спиртные напитки и нюхал лак, сообщает vSalde.

Отмечается, что ранее дети уже состояли на учете в полиции. В отношении жителя Верхней Салды было возбуждено уголовное дело по статье 151 УК Российской Федерации (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Напомним, в июле 2020 года стало известно о 33-летней жительнице села Николо-Павловское, которая регулярно распивала спиртное вместе с несовершеннолетним сыном.

Stories:
Верхняя и Нижняя Салда
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