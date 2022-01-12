Безопасность усилят в детских садах после волны «минирований» в Екатеринбурге

Безопасность усилят в детских садах после волны «минирований» в Екатеринбурге
Безопасность усилят в детских садах после волны «минирований» в Екатеринбурге
Сегодня, 15:47ПроисшествияФото: 1MI
Ограничивать доступ родителей в детские сады начали в детских садах Екатеринбурга. Это связано с волной лжеминирований, который прошли в городе утром 12 января. Пока неизвестно, является ли мера повсеместной.

Руководителям дана установка не пускать родителей и других взрослых. Они будут заходить и сразу же передавать детей воспитателям. Сделано это для того, чтобы предупредить угрозу реального минирования, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

В городском департаменте образования отметили, что родителей итак не пускают в детские сады по причине пандемии коронавируса. С педагогами и сотрудниками школ проводятся дополнительные инструктажи. Муниципалитет и руководители образовательных учреждений работают с правоохранительными органами.

Напомним, массовая эвакуация школ прошла в Екатеринбурге 12 января утром. По официальным данным, сообщения получила 151 школа. По одной из версий, причиной могло стать анонимное письмо с угрозой взрыва. Оно было направлено в школы. По данному факту глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

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Екатеринбург
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