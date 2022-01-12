Готовивший купель на Крещение трактор утонул в пруду Серова

Готовивший купель на Крещение трактор утонул в пруду Серова
Готовивший купель на Крещение трактор утонул в пруду Серова
Сегодня, 21:06ПроисшествияФото: 1MI
Трактор предприятия «Серовавтодор», который занимался подготовкой рождественской купели, ушел под лед на пруду в Серове. В 20 метрах от берега машина провалилась в воду.

Пока трактор тонул, водитель сумел вылезти из кабины и дошел до берега, сообщает издание «Глобус». Представители предприятия присутствовали на месте инцидента, но они никак не прокомментировали случившееся, только сказали, что трактор в порядке. Чуть позже они вернулись к расчистке дорог у пруда.

Планируется, что купания начнутся в Серове 18 января в 21.00 и продолжатся до 20.00 часов 19 января. На купели на городском пруду все время будут присутствовать спасатели и врачи.

Напомним, в Нижнем Тагиле стартовали приготовления к православному празднику — Крещение Господне.

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