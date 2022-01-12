Поезда с военной техникой напугали жителей Екатеринбурга

Поезда с военной техникой напугали жителей Екатеринбурга
Поезда с военной техникой напугали жителей Екатеринбурга
Сегодня, 18:26ПроисшествияФото: 1MI
Поезда с военной техникой были замечены в Екатеринбурге. Через мост на улице Блюхера проехали грузовики и БМП.

За день прошло несколько составов, сообщил Е1 очевидец происходящего.

Он добавил, что технику возят уже второй день. Составы ехали от станции Аппаратной к югу по железнодорожной ветке вдоль Егоршинского подхода.

Военные рассказали, что к ситуации с Казахстаном перевозка техники не имеет и объяснили, что в войсках ЦВО проводятся занятия по боевой подготовке.

Подразделения совершают марш, в том числе и железнодорожным транспортом, на полигоны для отработки учебно-боевых задач в ходе плановых тактических учений, рассказали в пресс-службе ЦВО.

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