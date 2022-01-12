Посинела спина, шла кровь: мать случайно задушила месячную дочку в Туринске

Утром девушка увидела, что малышка не дышит, а через пару минут с работы пришел супруг, который и вызвал «скорую помощь». Прибывшие через 10 минут медики поняли, что уже стало слишком поздно, сообщает «КП-Екатеринбург». По телефону уралец рассказал, что из носа у девочки пошла кровь, а также у нее посинела спина.