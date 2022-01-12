Свердловчанин задушил, расчленил и сварил своего собутыльника

Фигурант уголовного дела — 57-летний бывший заключенный. После освобождения мужчина трудоустроился на одно из местных предприятий, и в марте прошлого года совершил убийство неизвестного ему человека.
По сообщению полиции, в тот день они распивали спиртное. 60-летний дворник, который очищал снег на соседнем объекте, чем-то обидел сторожа. И последний накинулся обидчика с кулаками, после чего задушил свою жертву. Затем злоумышленник скрыл следы преступления. Он сварил тело, разрубил на куски и выбросил их на помойку.
Пропавшего вскоре стали искать. Нашлись свидетели, которые видели его с бывшим зеком.
Задержанный показал, где и как разрубил на части тело и сварил их, а затем выбросил на помойку, где впоследствии оперуполномоченные нашли части рук, а точнее говоря — то, что от них осталось, и другие фрагменты, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Суда приговорил убийцу к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.