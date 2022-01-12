Свердловчанин задушил, расчленил и сварил своего собутыльника

По сообщению полиции, в тот день они распивали спиртное. 60-летний дворник, который очищал снег на соседнем объекте, чем-то обидел сторожа. И последний накинулся обидчика с кулаками, после чего задушил свою жертву. Затем злоумышленник скрыл следы преступления. Он сварил тело, разрубил на куски и выбросил их на помойку.