Водитель «семерки» влетел в большегруз и погиб на месте ДТП на свердловской трассе

Водитель «семерки» влетел в большегруз и погиб на месте ДТП на свердловской трассе
Водитель «семерки» влетел в большегруз и погиб на месте ДТП на свердловской трассе
Сегодня, 14:34ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель ВАЗа погиб в ДТП с грузовиком под Красноуфимском

На трассе «Пермь-Екатеринбург» погиб водитель ВАЗ-2107 в результате ДТП с большегрузом. В ГИБДД говорят, что «легковушка» вылетела на встречку.

Авария произошла утром 12 января на 200 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург» в районе городского округа Ачитский. Как сообщили в УГИБДД Свердловской области, водитель за рулем отечественного автомобиля вылетел на полосу встречного движения, где его ВАЗ-2107 врезался в грузовую Scania, ехавшую со стороны Екатеринбурга. Управлявший большегрузом свердловчанин рассказал автоинспекторам, что отечественная легковушка оказалась на его полосе неожиданно, мужчина резко вывернул руль вправо, однако избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП 45-летний свердловчанин, управлявший «семеркой», погиб на месте аварии. За последний год мужчина с 27-летним водительским стажем привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 4 раза. В настоящий момент медики устанавливают, был ли свердловчанин трезв во время аварии.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

У 34-летнего водителя большегруза стаж вождения составляет 16 лет, у него 19 штрафов за нарушение ПДД за 2021 год. На момент аварии свердловчанин был трезв.

Материалы по теме:
дтпГИБДДсмертельное дтпбольшегрузы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы