Водитель «семерки» влетел в большегруз и погиб на месте ДТП на свердловской трассе

Водитель ВАЗа погиб в ДТП с грузовиком под Красноуфимском

На трассе «Пермь-Екатеринбург» погиб водитель ВАЗ-2107 в результате ДТП с большегрузом. В ГИБДД говорят, что «легковушка» вылетела на встречку.

Авария произошла утром 12 января на 200 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург» в районе городского округа Ачитский. Как сообщили в УГИБДД Свердловской области, водитель за рулем отечественного автомобиля вылетел на полосу встречного движения, где его ВАЗ-2107 врезался в грузовую Scania, ехавшую со стороны Екатеринбурга. Управлявший большегрузом свердловчанин рассказал автоинспекторам, что отечественная легковушка оказалась на его полосе неожиданно, мужчина резко вывернул руль вправо, однако избежать столкновения не удалось. В результате ДТП 45-летний свердловчанин, управлявший «семеркой», погиб на месте аварии. За последний год мужчина с 27-летним водительским стажем привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 4 раза. В настоящий момент медики устанавливают, был ли свердловчанин трезв во время аварии. Фото: УГИБДД по Свердловской области У 34-летнего водителя большегруза стаж вождения составляет 16 лет, у него 19 штрафов за нарушение ПДД за 2021 год. На момент аварии свердловчанин был трезв. Водитель на встречке врезался в автобус и погиб под Екатеринбургом

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