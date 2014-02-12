Подробности аварии с участием Daewoo и Toyota: виновный является злостным нарушителем ПДД

Напомним, 10 февраля, около 09 часов 30 минут, на улице Индустриальная, напротив дома № 1 «б», города Нижнего Тагила водитель автомашины Toyota 1981 года рождения, не имея права на управление транспортным средством, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение со встречной автомашиной Daewoo Nexia под управлением водителя 1984 года рождения.

В результате ДТП водитель Daewoo получил ушибы, перелом бедра и был госпитализирован в ближайшую больницу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомашины Toyota является злостным нарушителем Правил дорожного движения. Мужчина в августе 2011 года был лишен права управления транспортным средством по части 4 статьи 12.8 КоАП Российской Федерации на 36 месяцев (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Фотографии предоставлены Отделением пропаганды ГИБДД

Ранее водитель лишался права управлять транспортным средством в 2009 году и в июле 2011 года на 19 месяцев. Также водитель неоднократно попадал в поле зрения инспекторов ДПС за непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах, превышение установленной скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора. По всем фактам были составлены административные протоколы.

Всего за мужчиной числится 16 нарушений Правил дорожного движения.

Также в отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции был составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП Российской Федерации (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления). Данная норма влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.