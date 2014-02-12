Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Подробности аварии с участием Daewoo и Toyota: виновный является злостным нарушителем ПДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Подробности аварии с участием Daewoo и Toyota: виновный является злостным нарушителем ПДД

12 февраля 2014, 12:20ПроисшествияCorey
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»