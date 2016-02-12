Спасатели Нижнего Тагила сняли подростка с крыши газораспределительной станции (ФОТО)
12 февраля 2016, 12:35Происшествия
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Парень не смог слезть с крыши самостоятельно.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнетагильское отделение МЧС поступил звонок. Звонившие сообщили о том, что подросток не может слезть с крыши газораспределительной станции.
Спасатели сразу же отправились на место. На крыше небольшого здания их действительно ждал мальчик. Подросток «играл» вместе со своими друзьями. Они вместе залезли на крышу станции. Вскоре остальные ребята слезли со здания и ушли по домам, а сам паренек остался на крыше.
В итоге подросток просидел 1,5 часа на здании, пока ждал приезда спасателей. Вскоре после приезда работников МЧС, его сняли и обогрели. В этот раз обошлось без несчастного случая.
Фото взяты с сайта cznnt.ru
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