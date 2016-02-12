В Нижнем Тагиле на Вагонке двое неизвестных мужчин ограбили разносчиков пенсий

Две женщины пострадали в ходе борьбы. Злоумышленники распылили слезоточивый газ в подъезде дома на Ленинградском проспекте и, нанеся женщинам телесные повреждения, похитили значительную сумму, которая предназначалась для выплат пенсионерам. Точную сумму украденного ещё выясняют.

По приказу начальника управления создана специализированная оперативная группа для раскрытия тяжкого преступления. Он сам выезжал на место преступления. Расследование находится на его контроле.

По словам потерпевших, нападавшие выглядели примерно на 25 лет, рост 165-170 сантиметров, были одеты во всё тёмное, -- рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе управления.

Несмотря на то, что прошло уже 3 дня, в «Почте России» все ещё уточняют украденную сумму. Тем не менее, случившееся не остановило работу по выдаче пенсий:

Необходимо отметить, что происшествия криминального характера не отражаются на почтовом обслуживании. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме сказали на «Почте России».

Сообщается, что пострадавшим женщинам оказывается медицинская помощь.

Это нападение пополнило копилку грабежей, произошедших на Вагонке. Нападения злоумышленников становятся все более дерзкими и наглыми. Так, в начале января грабитель избил продавца и забрал деньги из кассы нижнетагильского магазина. В другом магазине в конце прошлого года при грабеже лотерейного автомата был убит продавец.