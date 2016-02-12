В Нижнем Тагиле в рельсобалочном цехе НТМК погиб электромонтер (ФОТО)

Пресс-служба корпорации сообщает, что нечастный случай произошел при выполнении ремонта пил горячей резки:

11 февраля в рельсобалочном цехе при выполнении работ по ремонту пил горячей резки произошел несчастный случай с электромонтером подразделения, который получил травму, несовместимую с жизнью сообщили редакции TagilCity.ru представители пресс-службы.

Тагильчанина прижало маятниковым механизмом пилы, полученные травмы оказались смертельными. Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, на предприятии создана специальная комиссия. Сообщается, что родственникам будет в обязательном порядке выплачена компенсация.

Фото ИА «Все новости»

На предприятии приостановят работу, с рабочими коллективами проведут беседы, в которых напомнят о соблюдении правил техники безопасности.

Предприятие выражает глубочайшие соболезнования родственникам погибшего.

Это уже вторая смерть на ЕВРАЗ НТМК за последние две недели. 1 февраля на предприятии перед началом рабочей смены умер 60-летний слесарь-ремонтник.

Тем временем прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по факту гибели рабочего. Проверяется соблюдение требований охраны труда.