В Нижнем Тагиле в рельсобалочном цехе НТМК погиб электромонтер (ФОТО)
О несчастном случае в одном из цехов ЕВРАЗ НТМК стало известно сегодня. Там погиб 29-летний электромонтёр.
Пресс-служба корпорации сообщает, что нечастный случай произошел при выполнении ремонта пил горячей резки:
11 февраля в рельсобалочном цехе при выполнении работ по ремонту пил горячей резки произошел несчастный случай с электромонтером подразделения, который получил травму, несовместимую с жизнью сообщили редакции TagilCity.ru представители пресс-службы.
Тагильчанина прижало маятниковым механизмом пилы, полученные травмы оказались смертельными. Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, на предприятии создана специальная комиссия. Сообщается, что родственникам будет в обязательном порядке выплачена компенсация.
Фото ИА «Все новости»
На предприятии приостановят работу, с рабочими коллективами проведут беседы, в которых напомнят о соблюдении правил техники безопасности.
Предприятие выражает глубочайшие соболезнования родственникам погибшего.
Это уже вторая смерть на ЕВРАЗ НТМК за последние две недели. 1 февраля на предприятии перед началом рабочей смены умер 60-летний слесарь-ремонтник.
Тем временем прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по факту гибели рабочего. Проверяется соблюдение требований охраны труда.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru