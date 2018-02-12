34-летний житель Первоуральска умер во время катания на коньках
12 февраля, 06:30Происшествия
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В Первоуральске во время катания на коньках в городском парке умер мужчина.
Об этом рассказали очевидцы произошедшего. Они сообщили, что мужчина катался на коньках и в какой-то момент упал, затем встал. Вскоре вновь упал. После второго падения его отнесли в помещение. На место вызвали сотрудников скорой помощи, которые не сумели помочь пострадавшему.
Известно, что умершему мужчине было 34 года.
В СК РФ по региону уверены, что у мужчины было какое-то заболевание. Смерть первоуральца не носит криминальный характер, передает «E1.ru».
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