34-летний житель Первоуральска умер во время катания на коньках

Об этом рассказали очевидцы произошедшего. Они сообщили, что мужчина катался на коньках и в какой-то момент упал, затем встал. Вскоре вновь упал. После второго падения его отнесли в помещение. На место вызвали сотрудников скорой помощи, которые не сумели помочь пострадавшему.