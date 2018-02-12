Пешеходы в первый месяц 2018 года спровоцировали 5 ДТП в ГГО и Нижнем Тагиле

Всего в январе на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа было зарегистрировано 18 ДТП, в которых 32 человека получили травмы, 1 — скончался. Пешеходы пострадали в 8 случаях, травмы получили 9 человек. На территории округа пятеро стали виновниками ДТП и получили травмы.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения количества ДТП на пешеходных переходах с 13 по 15 февраля сотрудниками ГИБДД на дорогах города будет проведено мероприятие «Безопасная дорога».

ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» еще раз напоминает основные правила безопасности на пешеходном переходе: пересекать проезжую часть можно только по выделенному пешеходному переходу, а также необходимо использовать светоотражающие элементы на одежде и крепко держать детей за руку.