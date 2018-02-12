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Пешеходы в первый месяц 2018 года спровоцировали 5 ДТП в ГГО и Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пешеходы в первый месяц 2018 года спровоцировали 5 ДТП в ГГО и Нижнем Тагиле

12 февраля, 14:20Происшествия
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