Подросток погиб от огнестрельного ранения в Нижнем Тагиле

О случившемся полицейские узнали вечером в минувшую пятницу от отца погибшего мальчика. Тот позвонил в полицию и рассказал, что нашел своего сына с огнестрельным ранением на своем садовом участке.

Подросток был учащимся 7-го класса в школе № 71 Нижнего Тагила. Директор школы тем же вечером отправился в полицию, после чего вместе с полицейскими провел допрос одноклассников погибшего мальчика.

Подробности произошедшего в полиции пока не разглашают, также неизвестны причины трагедии. Следователи начали проверку по факту гибели мальчика, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».