Подросток погиб от огнестрельного ранения в Нижнем Тагиле
12 февраля, 18:40Происшествия
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Тело подростка с огнестрельным ранением было найдено вечером 9 февраля.
Сюжеты: Нижний Тагил
О случившемся полицейские узнали вечером в минувшую пятницу от отца погибшего мальчика. Тот позвонил в полицию и рассказал, что нашел своего сына с огнестрельным ранением на своем садовом участке.
Подросток был учащимся 7-го класса в школе № 71 Нижнего Тагила. Директор школы тем же вечером отправился в полицию, после чего вместе с полицейскими провел допрос одноклассников погибшего мальчика.
Подробности произошедшего в полиции пока не разглашают, также неизвестны причины трагедии. Следователи начали проверку по факту гибели мальчика, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».
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