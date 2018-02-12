Убийца зарезал двух тагильчан и инсценировал самоубийство свидетеля (ФОТО)

В областном суде гособвинителем было доказано, что в ночь с 3 на 4 декабря 2016 года житель Артемовского распивал спиртные напитки вместе с двумя братьями - сыновьями своей сожительницы - и неизвестным ему мужчиной. Застолье происходило в квартире на ул. Чаплыгина в Нижнем Тагиле.

Днем 4 декабря 2016 года в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы 1960 года рождения о том, что она не может дозвониться до своих детей. При этом накануне её сожитель 1965 года рождения угрожал ей и двум её сыновьям убийством. Женщина попросила проверить адрес дома на улице Чаплыгина, где в квартире её младшего сына периодически проживал данный гражданин рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Выехав на место, эксперты обнаружили тела троих мужчин. Следователями было установлено, что во время застолья мужчина поругался с сыновьями своей сожительницы. Он схватил со стола нож и несколько раз ударил одного из братьев в грудь. Второму мужчине он нанес многочисленные ножевые удары в шею, спину и грудь. От несовместимых с жизнью ранений мужчины скончались на месте.

Позже подсудимый решил тем же способом разобраться и со свидетелем конфликта - незнакомым мужчиной. Он убил его, затем вложил в его руку нож, инсценировав самоубийство.

По итогам судебного заседания мужчине был вынесен приговор в виде пожизненного лишения свободы. Пока приговор в законную силу не вступил.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»