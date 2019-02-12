Черные риелторы убили красноуфимца и завладели его квартирой

В 2017 году один из осужденных узнал, что его приятель собирается продать свою квартиру. Он решил обманным путем завладеть ею и привлек к осуществлению замысла 26-летнюю женщину и трех мужчин.

Для исполнения плана один из мужчин стал выпивать с владельцем квартиры, чтобы отвлечь его от действий своих сообщников, которые стали осуществлять необходимые мероприятия, направленные на продажу чужой квартиры. Во время одного из застолий хозяин жилплощади подписал доверенность на женщину. Благодаря этому документу злоумышленники смогли продать квартиру за 450 тысяч рублей, которые «риелторы» поделили между собой.

Сделку они провели после смерти владельца, поскольку во время распития спиртного между одним из подсудимых и хозяином квартиры произошел конфликт, и мужчина был убит. Его тело злоумышленник вывез в Ачитский ГО.