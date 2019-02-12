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Нарушение техники безопасности: пожар произошел на КРЗ в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нарушение техники безопасности: пожар произошел на КРЗ в Нижнем Тагиле

12 февраля, 11:18ПроисшествияФото: ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО
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