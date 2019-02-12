Нарушение техники безопасности: пожар произошел на КРЗ в Нижнем Тагиле

Площадь пожара составила 20 кв.м., пламя локализовалось в кабинете на втором этаже. В тушении огня принимали участие 25 пожарных на 9 единицах техники. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 16.28. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стал обогревательный прибор. В электроприборе произошло короткое замыкание, в следствии чего началось возгорание. В момент пожара в помещении никого не было.

Установлено, что здание не было оборудовано системой оповещения о пожаре. Кроме того, НТКРЗ ранее привлекался к административной ответственности за нарушения техники безопасности.

В феврале 2018 года после внеплановой проверки юрлицу было выдано предписание об устранении нарушений,сообщили редакции TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.