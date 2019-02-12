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Житель Висима приговорен к 7 годам колонии за мошенничество и поджог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Висима приговорен к 7 годам колонии за мошенничество и поджог

12 февраля, 19:07ПроисшествияФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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