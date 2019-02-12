Житель Висима приговорен к 7 годам колонии за мошенничество и поджог
51-летний житель Висима приговорен к семи годам колонии строгого режима за мошенничество и поджог. По решению суда обвиняемый выплатит сумму причиненного ущерба.
В Пригородном суде прошло судебное разбирательство по делу о мошенничестве и поджогах в поселке Висим ГГО. 51-летний житель ранее заявлял о признании вины, но во время судебного заседания не признался в причастности к поджогам и мошенничеству.
СКР собрал доказательную базу для признания вины подсудимого. Таким образом, мужчина получил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
Его сообщник, который ранее уже отбывал наказание в ИК, приговорен к 7 годам 10 месяцам лишения свободы. Помимо этого, суд обязал обвиняемых выплатить причиненный имущественный ущерб пострадавшим, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, что с февраля 2016 по октябрь 2017 годов злоумышленник под видом ИП заключал с многодетными семьями договоры на строительство жилья на средства, выделенные из областной казны в рамках соцподдержки многодетных семей. Общая сумма ущерба, причинённая жителем Висима, составила около 2 миллионов 800 тысяч рублей. Не завершив объем заявленных работ, мужчина с помощью своего подельника совершил поджог дома, а затем и машины бывшей сожительницы.