Житель Висима приговорен к 7 годам колонии за мошенничество и поджог

В Пригородном суде прошло судебное разбирательство по делу о мошенничестве и поджогах в поселке Висим ГГО. 51-летний житель ранее заявлял о признании вины, но во время судебного заседания не признался в причастности к поджогам и мошенничеству.

СКР собрал доказательную базу для признания вины подсудимого. Таким образом, мужчина получил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Его сообщник, который ранее уже отбывал наказание в ИК, приговорен к 7 годам 10 месяцам лишения свободы. Помимо этого, суд обязал обвиняемых выплатить причиненный имущественный ущерб пострадавшим, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».