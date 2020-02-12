Адвокат семьи убитой смесителем девочки из Тагила прокомментировал закрытие дела

Сегодня, 12 февраля, стало известно, что Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела по факту смерти 8-летней девочки из Нижнего Тагила, на которую упал смеситель, сообщает 66.ru, ссылаясь на маму девочки. TagilCity.ru адвокат рассказал, что по его мнению, постановление о прекращении расследования уголовного дела вынесено преждевременно.

Не все обстоятельства учтены. Полагаем, что неправильно, что при вынесении данного решения никак не наказаны родители мальчика, если это действительно несчастный случай. Поэтому полагаем, что решение незаконно,рассказал Алексей Харлов.

Также адвокат рассказал, что после того, как их ознакомили с материалами дела и сообщили о прекращении расследования, следователь пытался взять у него и матери погибшей девочки подписки о неразглашении тайны следствия. По мнению адвоката, это было сделано для того, чтобы потерпевшая не подавала жалобы и не обращалась в СМИ. Однако мать девочки и адвокат Алексей Харлов обратились с жалобой в Главное следственное управление СК.

Алексей Харлов также рассказал, что сегодня следователь звонил потерпевшей и вызывал её, вероятно, в связи с отменой решения о прекращении расследования уголовного дела.

Правда отменённое постановление мы ещё не видели. Ни мне, ни потерпевшей его пока не направили,добавил Харлов.

Руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Анатолий Черноус пообещал TagilCity.ru предоставить комментарий позднее.