ДТП с участием трамвая и фуры в Нижнем Тагиле попало на видео
Сегодня, 10:06ПроисшествияФото: «Сети Тагила»
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Произошедшее 11 февраля ДТП с участием трамвая и грузового автомобиля Scania попало на камеры «Сетей Тагила».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На записи видно, что фура движется по улице Металлургов, в этот момент в попутном направлении едет трамвай № 4. При совершении поворота грузовик врезается в бок трамвая.
Видео
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Видео: «Сети Тагила»
Как сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД, в трамвае находились десять пассажиров, никто из них не пострадал.
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