Мошенники обманули пенсионерку из Нижнего Тагила на 73 тысячи рублей
65-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила лишилась 73 тысяч рублей после звонка «сотрудника безопасности банка», сообщает пресс-служба МВД.
Как рассказала пострадавшая сотрудникам полиции ОП № 19, ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что с ее карты на некий счет злоумышленники пытаются перевести восемь тысяч рублей. Однако женщина ответила, что у нее на карте нет такой суммы и владелец счета ей незнаком.
Тогда «сотрудник банка» продолжил общение с пожилой женщиной, вытянул из нее информацию о других банковских картах и сообщил, что их нужно проверить на безопасность. Пенсионерка назвала номер карты и трехзначный код на ее обратной стороне.
После разговора женщина заподозрила обман и обратилась в банк за выпиской из счета. Изучив ее, пенсионерка обнаружила два списания с карты, номер которой она назвала звонившему. Общая сумма составила более 73 тысяч рублей. Деньги оказались переведены на неизвестный счет в Москву.