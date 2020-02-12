Мошенники обманули пенсионерку из Нижнего Тагила на 73 тысячи рублей

Как рассказала пострадавшая сотрудникам полиции ОП № 19, ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что с ее карты на некий счет злоумышленники пытаются перевести восемь тысяч рублей. Однако женщина ответила, что у нее на карте нет такой суммы и владелец счета ей незнаком.

Тогда «сотрудник банка» продолжил общение с пожилой женщиной, вытянул из нее информацию о других банковских картах и сообщил, что их нужно проверить на безопасность. Пенсионерка назвала номер карты и трехзначный код на ее обратной стороне.