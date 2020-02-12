На предприятии в Нижнем Тагиле протестировали систему оповещения о ЧС
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Утром, 12 февраля, в Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК проводилось тестирование новой локальной системы оповещения.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Звук сирены в 10 часов утра услышали жители центральной части города и Тагилстроя. На предприятии TagilCity.ru сообщили, что горожанам волноваться не стоит.
На ЕВРАЗ НТМК проводилось тестирование новой локальной системы оповещения. Тестирование проводилось совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой города,пояснили в пресс-службе НТМК.
На предприятии добавили, что подобные проверки системы проводятся регулярно. Директор дежурно-диспетчерской службы Григорий Омельков также подтвердил информацию.
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