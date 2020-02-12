Уральский блогер Устинов сломал нос в ходе ссоры с сокамерником в СИЗО
Сегодня, 22:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Москве в СИЗО № 5 между блогером Александром Устиновым и его сокамерником, произошла драка. УФСИН провела проверку и передала ее материалы в полицию для принятия процессуального решения, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Драка между Устиновым и его сокамерником произошла на бытовой почве. В ходе конфликта пиарщик получил травму носа. Екатеринбуржца направили в медучреждение для оказания помощи. От госпитализации он отказался.
Автор Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП губернатора» Устинов был ранее арестован по обвинению в мошенничестве, вымогательстве, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, клевете.
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