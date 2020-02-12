В Екатеринбурге неизвестные гонялись на «бублике» за «Делимобилем»
Сегодня, 19:56ПроисшествияФото: pixabay.com
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Житель Екатеринбурга записал на видео, как молодые люди в центре города используют «Делимобиль» для катания на бублике, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Запись сделана на перекрестке проспекта Ленина и улицы Толмачева возле Главпочтамта.
«А из нашего окна дурь в каршеринге видна!» подписал видео Максим Путинцев.
На записи видно, как в багажнике арендованного авто сидит человек, а сзади к машине привязаны санки и тюбинг для катания с горки.
В Отеле пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу изданию рассказали, что на место был отправлен экипаж.
Запись катания на "Делимобиле"Видео
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Видео: Ура.Ру
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